Главной достопримечательностью Китая оказались сами китайцы

В далеком 1998 году мне посчастливилось побывать на северо-востоке Китая. Я тогда училась в старших классах, и маме удалось устроить меня в детскую туристическую группу. Из родного Иркутска с населением 650 тысяч человек сибирские подростки отправлялись в его город-побратим - девятимиллионный Шэньян. Это была моя первая поездка за границу, и тогда же я впервые увидела мегаполис.

© Российская Газета

Шэньян - административный центр китайской провинции Ляонин. То есть, получается - город провинциальный. Однако то, что мы увидели там, никак не ассоциировалось со словом "провинция". Каменные джунгли, множество машин, ночные огни, большие торговые центры - присутствовали все атрибуты современного развитого миллионника. Вот только метро в Шэньяне тогда не было. Его открыли гораздо позже - в 2010 году. Русские дети-туристы вместе с сопровождавшими их взрослыми передвигались по городу исключительно на такси. Отправлять нас в поездку общественным транспортом ответственные лица не рисковали.

Шэньян - крупный производственный и торговый центр. Здесь расположены заводы тяжелой промышленности, а также - самая протяженная во всей Поднебесной пешеходная торговая улица Чжунцзе. Ее длина составляет полтора километра. Это к тому же старейшая пешеходная улица в КНР - ее возраст приближается к четырем столетиям. Для жителей России 90-х годов торговая улица в Шэньяне имела особое значение. Ведь именно тогда нас наводнила одежда и обувь китайского производства - дешевая, но гораздо более модная, чем советский ширпотреб. В Шэньяне же это стоило еще дешевле. У нас, не привыкших к дорогим бутикам, при виде кофточек и юбок на простых китайских прилавках разбегались глаза.

Для любителей азиатского колорита и истории в Шэньяне есть, в частности, императорский дворец, включенный в список ЮНЕСКО. И, конечно же, русских подростков повели в большой крытый аквапарк.

Но главная достопримечательность Китая - это сами китайцы. Это очень приветливая и доброжелательная нация. За время нашего пребывания в стране никто из местных жителей не обошелся с нами грубо и не выразил недовольства. При виде русских детей китайцы радостно махали руками, кричали нам что-то веселое, многие хотели познакомиться. Китайцы очень отличаются от нас, северного народа, по своему темпераменту. Они шумные и гораздо более разговорчивые.

Особое впечатление произвело путешествие на поезде в другой миллионник провинции Ляонин - Далянь, куда мы отправились после Шэньяна. Разве можно себе представить, чтобы русский человек во время поездки в электричке в одиночку что-то громко пел? В 2024 году россияне в электропоезде не отрывают глаз от смартфона, а в 1998-м - смотрели в окно со скучающим видом. А в китайском сидячем вагоне мы встретили целую толпу абсолютно раскованных людей, в хорошем смысле этого слова. Они напевали песни в вагоне, о чем-то оживленно болтали с попутчиками. И это не выглядело странным. Скорее - создавало радостную, живую атмосферу. Весь вагон гудел и шумел.

С нами быстро начали разговор жители Поднебесной, сидевшие на соседних сиденьях. Выяснив, откуда мы, они первым делом сказали слово "пусикин". Почему-то никак не могла понять, что это такое. Лишь потом дошло: речь была про Александра Сергеевича. Потом кто-то из китайцев с готовностью затянул "Катюшу". Уж и не помню - по-китайски он пел или по-русски.

Прибыв в Далянь - город на берегу Желтого моря, выяснили, что мегаполисы бывают разные. Здесь царил совсем другой дух, нежели в Шэньяне - промышленном центре, где каждое утро люди с серьезными лицами торопятся на работу. Далянь с семью миллионами жителей - помимо своей деловой, финансовой активности - еще и город-курорт. Красивые гостиницы с подсветкой на берегу, рестораны, набережные, модные магазины, чистые опрятные улицы с зелеными газонами, на фоне которых фотографировались, в частности, местные жених и невеста в белоснежном платье. Голубое небо, яркие краски. И, конечно же, пляж.

© Российская Газета

Желтое море - как и Желтая река Хуанхэ - тоже визитная карточка Китая - действительно имеет желтоватый оттенок. Причина тому - горная порода лёсс, которую вносит в соленые воды та самая Хуанхэ. А еще в этом море было много водорослей и большие волны. Но русских туристов это не останавливало. В отличие от китайцев, которые - как взрослые, так и дети - качались на воде исключительно в надувных кругах, россияне купались без каких-либо защитных средств. А по вечерам можно было гулять по берегу и покупать всякие ненужные мелочи у местных торговцев, например, светящиеся в темноте браслеты или высушенные морские звезды.

Далянь (как его когда-то называли русские, Дальний) имеет интересную историю. В разные периоды этот город принадлежал России и Японии. Именно здесь находилась крепость Порт-Артур, где шли бои во время Русско-японской войны. Но нас, подростков, тогда все это мало интересовало. Гораздо любопытнее было посетить Даляньский зоопарк или океанариум и - разумеется - познакомиться с особенностями местной кухни. А такого было предостаточно на шведском столе в ресторане, куда нас водили питаться. Горький опыт показал, что нужно соблюдать осторожность. Часто, когда я пробовала что-то незнакомое, во рту начинался пожар, и затушить его было непросто. Почему-то особенно запомнились жареные воробьи. Правда, не вкусом - есть там практически нечего - а самим фактом существования этого блюда.

В Даляне подружились с местной старшеклассницей по имени Джо Инь. Она училась в школе-интернате. Русского Джо Инь, к сожалению, не знала, а мы - увы - не знали китайского, поэтому общаться с ней приходилось по-английски. Мы вместе ездили на экскурсии и ходили на пляж, а потом, по возвращении домой, начали переписку.

Китай был очень гостеприимной страной в 1998 году. Уверена, он остается таким и сейчас.