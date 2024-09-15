Почему Индия не хочет договариваться с Россией о безвизе

Вопреки собственным прогнозам запустить обмен безвизовыми группами туристов с Индией в третьем квартале этого года в Минэкономразвития сдвинули сроки вправо – на 2025-й.

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«Мы проект соглашения подготовили и передали индийской стороне. Пока внутригосударственные процедуры не завершились. Как только наши коллеги будут готовы, мы перейдем к финальному этапу – согласованию отдельных элементов соглашения – и выйдем уже на подписание. Это перспектива, скорее всего, уже следующего года», – сказал ТАСС директор профильного департамента министерства Никита Кондратьев.

Свои предложения Минэк отправил в Индию в августе прошлого года. При этом еще в 2016 году подписать соглашение о безвизовых группах пытался прежний регулятор – Ростуризм. В 2019 году в Индию ездила последний руководитель ведомства Зарина Догузова и также обсуждала тему упрощения поездок для групп. По нашей информации, договориться не удалось, так как предложенная схема не учитывает специфику Индии и кажется индийцам слишком сложной.

Соглашение предполагает, что группы туристов от 5 до 50 человек смогут ездить между странами без виз. Однако прежде Россия и Индия должны утвердить списки уполномоченных туроператоров. А им, в свою очередь, придется до поездки согласовывать фамилии туристов из каждой группы с региональным органом управления туризмом у себя в стране. И уже в момент пересечения госграницы сотрудники погранслужб будут сверяться с заверенными списками.

Эта схема была придумана в 90-е под Китай, а после многолетнего согласования запущена, наконец, и с Ираном. Однако, как рассказал нам информированный источник, индийцы считают процедуру обмена туристическими группами слишком забюрократизированной – в Индии штаты имеют большую автономию, поэтому отдавать согласование списков туристов на откуп регионам там не видят смысла. На взгляд индийцев, гораздо проще, если туристы будут обращаться за визами в индивидуальном порядке. По словам нашего собеседника, все это в свое время поняли в Ростуризме, а вот Минэк идет тем же путем и наступает на те же грабли.

И россияне, и граждане Индии сейчас имеют право оформить электронные визы без необходимости собираться в группы и пользоваться услугами уполномоченных туроператоров. Как считают наблюдатели, правильнее развивать этот механизм и ставить вопрос о введении безвизового въезда для туристов на короткий срок, как уже сделали, например, в Арабских Эмиратах или Таиланде. Но в случае с Индией есть свои сложности. У нее очень сложные отношения с соседним Пакистаном. В условиях напряженности, периодически переходящей в обстрелы и боевые столкновения на границе, силовые структуры в Индии расценивают безвиз как один из каналов проникновения в страну нежелательных элементов. То же самое можно сказать и о России: полностью отменить визы для индийцев у нас сейчас вряд ли готовы.