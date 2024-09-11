Количество рейсов из Екатеринбурга в ОАЭ увеличат почти втрое

«Начиная с октября, количество рейсов в неделю достигнет 7, а в рамках зимнего расписания, то есть с конца октября, вырастет до 11 вылетов в неделю», – рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Изменения в расписании полетов позволит путешественникам выбирать больше возможностей для отдыха. Из Шарджи можно добраться до таких популярных направлений как: Пхукет, Бангкок, Милан, Афины, Мале и других маршрутов.

Пассажиры смогут получить посадочные билеты до конечного пункта уже в аэропорту Кольцово. Кроме того, в Шардже не нужно будет получать и снова сдавать багаж.

Ранее «ФедералПресс» писал, в какие популярные направления для отдыха чаще всего едут туристы осенью. В список вошли: Сочи, Актау, Баку, Минеральные воды, Пхукет и другие маршруты.