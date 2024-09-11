Европеец поехал в отпуск в Детройт и оказался в больнице

Пенсионер, приехавший в США в отпуск из Европы, оказался в больнице после избиения незнакомцем на улице. Об этом сообщает FOX 2 Detroit.

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Уточняется, что инцидент произошел в Детройте, который считается одним из самых опасных городов Америки. Известно, что 30-летний Лоуренс Гилкрест подошел к 81-летнему туристу на улице и без причины ударил его кулаком в голову. В настоящее время немец находится в больнице без сознания в тяжелом состоянии.

Прокурор округа Диана Линч заявила, что сведения о состоянии пострадавшего поступают каждый час, однако надежд на его выздоровление мало. Гилкрест арестован, суд назначил ему залог в размере 50 тысяч долларов.

Ранее двое мужчин жестоко избили греко-канадского туриста на глазах его семьи в кофейне на греческом острове Крит. Подозреваемые в нападении, 31-летний житель города Ретимнон и 32-летний житель города Ираклион, добровольно явились в полицию в сопровождении адвоката.