Турфирма обманула российских туристов на сотни тысяч рублей

Директор турфирмы в Самаре пообещала клиентам поездки за границу и обманула их на сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

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Уточняется, что в 2023 году к женщине обратились несколько россиян, которые хотели отдохнуть в зарубежных странах, в том числе Турции и Индии. Злоумышленница заключила с ними договоры, получила оплату в размере более 745 тысяч рублей, похитила эти деньги и потратила их на личные нужды. При этом она уверяла клиентов, что якобы купила билеты на самолет и отдаст их накануне вылета.

Позже мошенница сообщила путешественникам об отмене туров из-за возникшей ошибки при оплате путевок и перестала выходить с ними на связь. В числе пострадавших оказались пять человек, в том числе одна из работниц этой же фирмы.

В ходе расследования женщина возместила потерпевшим часть причиненного ущерба. Против нее возбуждено уголовное дело.

Ранее семья из Великобритании отдала за отдых в Турции 715 тысяч рублей и лишилась отпуска из-за просроченного паспорта сына. Мать и ребенка остановили на паспортном контроле, их поместили в комнату с другими задержанными пассажирами и давали им мало воды и еды, которая оказалась испорченной.