Куда отправиться в отпуск осенью?

Не успели отдохнуть летом? У вас ещё есть прекрасная возможность: специально для вас мы составили подборку с блогером и путешественницей Олей Кисо.

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Читайте и выбирайте курорт, где можно идеально встретить бархатный сезон!

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Сочи и Красная Поляна

Если вы любите курорты Краснодарского края, то осенью здесь особенно хорошо. Не так жарко, как летом, но ещё можно купаться, а воздух теплый даже вечером. Поэтому можно будет отдохнуть так же комфортно и приятно, но без удушающего зноя.

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А если пляжный отдых вам не нравится — отправляйтесь в горы, для этого отлично подойдет Красная Поляна или Роза Хутор. Здесь вас ждёт большое количество туристических троп разной сложности, однодневных трекингов и маршрутов для турпохода с палатками.

Дагестан, Северная Осетия и Чечня

Вы можете выбрать одно обзорное большое путешествие (поскольку все относительно близко расположено) или какой-то один определенный регион и изучить его. Как правило, осенью здесь комфортная температура 20–25 градусов и мало дождливых дней.

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В Дагестане можно искупаться в море и посмотреть на удивительно живописные местности. Осетия — это горы и очень красивые пейзажи, а Чечня — необычный самобытный регион с яркой природой.

Грузия, Армения и Азербайджан

Очень разные по настроению и атмосфере, но похожие по уровню доступности государства.

Грузия — страна вкусной еды, южного моря и живописных гор. Поездку также можно совместить с посещением Северной Осетии. В Грузии теплая погода сохраняется, как правило, до поздней осени.

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Армения — это красивые города, древние храмы и монастыри.

Азербайджан — это опять же море и горы. Здесь большой выбор однодневных трекингов.

Владивосток и Китай

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Осенью погода в этой части России может быть довольно теплой — до 25 градусов. Однако здесь бывает дождливо. Осенью поездка на Дальний Восток обойдётся вам дешевле, чем летом. Ещё вы можете купить тур в Китай (на выбор очень много городов) и познакомиться с Поднебесной.

Сербия и Черногория

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Если рассматриваете зарубежные страны, то это отличный вариант. Цены на перелет могут кусаться, но сюда можно отправиться без виз, здесь хорошая и жаркая погода, чистое море, горы и большой выбор активностей.

Марокко и ЮАР

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Если хочется, чтобы было пожарче, рассмотрите Африку. Осенью нет такого жуткого зноя, как летом. Но температура воздуха будет около 25–30 градусов. Это красивые и самобытные страны, где доступны разнообразные развлечения для всей семьи.

Египет и Турция

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Довольно попсовая рекомендация — но почему нет? Опять же — комфортная температура, пляжный отдых и большое количество туристических развлечений. Что приятно, осенью туристов становится меньше, нет такого аншлага в ресторанах и отелях.