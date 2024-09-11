Куда отправиться в отпуск осенью?
Не успели отдохнуть летом? У вас ещё есть прекрасная возможность: специально для вас мы составили подборку с блогером и путешественницей Олей Кисо.
Читайте и выбирайте курорт, где можно идеально встретить бархатный сезон!
Сочи и Красная Поляна
Если вы любите курорты Краснодарского края, то осенью здесь особенно хорошо. Не так жарко, как летом, но ещё можно купаться, а воздух теплый даже вечером. Поэтому можно будет отдохнуть так же комфортно и приятно, но без удушающего зноя.
А если пляжный отдых вам не нравится — отправляйтесь в горы, для этого отлично подойдет Красная Поляна или Роза Хутор. Здесь вас ждёт большое количество туристических троп разной сложности, однодневных трекингов и маршрутов для турпохода с палатками.
Дагестан, Северная Осетия и Чечня
Вы можете выбрать одно обзорное большое путешествие (поскольку все относительно близко расположено) или какой-то один определенный регион и изучить его. Как правило, осенью здесь комфортная температура 20–25 градусов и мало дождливых дней.
В Дагестане можно искупаться в море и посмотреть на удивительно живописные местности. Осетия — это горы и очень красивые пейзажи, а Чечня — необычный самобытный регион с яркой природой.
Грузия, Армения и Азербайджан
Очень разные по настроению и атмосфере, но похожие по уровню доступности государства.
Грузия — страна вкусной еды, южного моря и живописных гор. Поездку также можно совместить с посещением Северной Осетии. В Грузии теплая погода сохраняется, как правило, до поздней осени.
Армения — это красивые города, древние храмы и монастыри.
Азербайджан — это опять же море и горы. Здесь большой выбор однодневных трекингов.
Владивосток и Китай
Осенью погода в этой части России может быть довольно теплой — до 25 градусов. Однако здесь бывает дождливо. Осенью поездка на Дальний Восток обойдётся вам дешевле, чем летом. Ещё вы можете купить тур в Китай (на выбор очень много городов) и познакомиться с Поднебесной.
Сербия и Черногория
Если рассматриваете зарубежные страны, то это отличный вариант. Цены на перелет могут кусаться, но сюда можно отправиться без виз, здесь хорошая и жаркая погода, чистое море, горы и большой выбор активностей.
Марокко и ЮАР
Если хочется, чтобы было пожарче, рассмотрите Африку. Осенью нет такого жуткого зноя, как летом. Но температура воздуха будет около 25–30 градусов. Это красивые и самобытные страны, где доступны разнообразные развлечения для всей семьи.
Египет и Турция
Довольно попсовая рекомендация — но почему нет? Опять же — комфортная температура, пляжный отдых и большое количество туристических развлечений. Что приятно, осенью туристов становится меньше, нет такого аншлага в ресторанах и отелях.