Россия и КНР могут смягчить правила турпоездок

Россия и Китай могут до конца года смягчить правила групповых безвизовых туристических поездок, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов российского Минэкономразвития Никита Кондратьев.

«Мы уже внесли все изменения. Они прошли согласование со всеми заинтересованными ведомствами на российской стороне. Передали наши предложения китайским коллегам. Надеемся, что к концу этого года подпишем», — цитирует его ТАСС.

В частности, предполагается уменьшить число человек в группе с пяти до трёх, а также увеличить верхний порог по длительности пребывания в России до 21 суток.

Ранее в «Объединении туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» заявили RT, что групповые безвизовые поездки в Китай становятся всё популярнее.