Пересмотрен прогноз по безвизовому групповому туробмену с Индией

Минэкономразвития РФ пересмотрело прогноз по запуску безвизового группового туробмена России с Индией, он ожидается в 2025 году. Об этом в интервью в студии ТАСС на прошедшем Восточном экономическом форуме рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Мы проект соглашения подготовили и передали индийской стороне. Пока внутригосударственные процедуры не завершились. Как только наши коллеги будут готовы, мы перейдем к финальному этапу - согласованию отдельных элементов соглашения - и выйдем уже на подписание. Это перспектива, скорее всего, уже следующего года", - сказал он.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что групповой безвиз России с Индией будет запущен в 2024 году.

1 августа 2023 года начался безвизовый групповой туробмен России с Китаем и Ираном.