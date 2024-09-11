Россиянка описала супермаркет в Канаде фразой «будто в гастрономе на окраине Москвы»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова поехала в Канаду и побывала в местном супермаркете. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что полки в магазине были заполнены продукцией, которая «смело бы прошла проверку у самой привередливой русской бабушки».

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«Польские кефиры, украинские вареники, а еще такие знакомые "Докторская" и "Молочная" колбаски — как будто вся Европа решила устроить фестиваль для здешних россиян. Это меня заставило задуматься: как так? Мы же в Канаде, а по ощущениям будто в каком-то гастрономе на окраине Москвы», — такими фразами описала свой опыт путешественница.

Ершова предположила, что канадцы любят разнообразие или что россияне так прочно обосновались в этой стране, что сделали свой «уголок дома».

Кроме того, по ее словам, Канада удивляет своими контрастами: с одной стороны там невероятная природа, которую местные жители оберегают, а с другой — яркая смесь разных культур.

«Это страна, где, кажется, есть все возможное и даже больше. И где тебе каждый день подбрасывают сюрпризы — будь то неожиданный "привет" на русском или совершенно знакомый вкус в местном кафе», — пояснила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала живущих в Канаде соотечественников фразой «они здесь по-настоящему хозяйничают». Она удивилась, что россиян там даже больше, чем в США, поэтому отовсюду слышится русская речь.