Белоруссия пользуется рекордным спросом у туристов из России

Россияне сменили Лидо на Лиду. Белорусские туроператоры заявили о буме новогодних бронирований и рекордном росте на летний отдых в республике со стороны россиян. Особенно у наших соотечественников популярно санаторно-курортное лечение. На втором месте — автобусные экскурсионные туры по стране. Чем привлекательна Белоруссия для российского туриста и сколько стоит отдых там?

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Как сообщает издание SB by, туроператоры отмечают двукратный рост турпотока по сравнению с прошлым годом. Популярны поездки из Москвы на четыре дня-неделю. Туристы смотрят дворцовые комплексы, замки, монастыри, природные красоты, гуляют по Бресту, Миру, Лиде, Гродно. При этом в стране качественный сервис, русскоязычное население, вкусная еда и отличные автодороги. И все же около 70% российских туристов едут в Белоруссию с медицинскими целями — лечиться в местных санаториях. Это значительно дешевле, чем на родине. Глубина бронирования туров в Белоруссию составляет сейчас минимум три месяца, а на новогодний период в отелях почти не осталось мест. При этом цены в санаториях и отелях республики выросли на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Комментирует гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России, Сергей Ромашкин:

Сергей Ромашкин вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин»

«Спрос действительно серьезно вырос в этом году, как, впрочем, и в прошлом. И рос бы, наверное, еще больше, но мест, честно говоря, не хватает, потому что белорусы и сами с удовольствием отдыхают в своих родных санаториях. Есть определенная конкуренция за места между различными участниками рынка. И я думаю, что сейчас уже активно продается новый год, потому что, если туристы придут через месяц за новогодними турами в Белоруссию, они уже опоздают. Недельный экскурсионный тур обойдется в тысяч 40-45 на человека вместе с перелетом из Москвы. Если это лечение, средняя продолжительность лечения 10-12 дней, стоимость будет, наверное, в районе 55-60 тысяч на человека, включая дорогу».

Москвич Евгений этой весной ездил в Белоруссию на экскурсию. Недельная программа с остановками — в Мире, Несвиже, Бресте и Минске обошлась ему в 30 тысяч рублей с питанием:

«Мир и Несвиж очень классные. Красивые замки, церкви, пастораль такая деревенская. Брест вообще стал для меня открытием. Потрясающий город, очень красивый, очень камерный. Его всего можно обойти за день, прогулочный, очень уютный. Главная достопримечательность Бреста — это фонарщик, дядька, который всю жизнь только и делает, что зажигает фонари на главной прогулочной улице Бреста. Плюс, там же находится Брестская крепость, мемориал, тоже производит впечатление. Беловежскую пущу я еще посетил, тоже хотя бы раз стоит ее посетить. Еще интересная деталь для лиц 30+, там в ходу до сих пор копейки и цены такие, как будто ты вернулся в детство. И когда тебе на кассе в белорусском магазине загружают целый карман копеек, ты чувствуешь, как будто бы вернулся на 20-30 лет назад».

Москвичка Полина уже второй раз собирается посетить Минск. На поезде. Сняла квартиру с компанией друзей. Цены на жилье — как в Питере от 3,5 тысяч до 5-6.

«Цены на питание разные. Есть обычные цены, как в регионах России, средний чек за завтрак на человека будет 700-800 рублей. В Минске соблюдаются всякие правила, законы, поэтому ты себя там чувствуешь очень безопасно. Там очень чисто на улицах, там вообще никто не кидает мусор. Там никто никогда не переходит дорогу на красный свет. Спокойно, не так много людей. Там есть много зарубежных брендов, которые ушли из России, вроде Zara, Oysho, Stradivarius. Можно там купить какие-то вещи, которые в России сейчас проблематично найти. Также там какие-то вот бренды именно из еды тоже остались».

Мой коллега Иван Медведев ездил в Беловежскую пущу в резиденцию Деда Мороза на собственном авто. Все понравилось. Но на выезде из страны Ивана притормозили:

Иван Медведев обозреватель Business FM

«В Белоруссии на дорогах тоже достаточно много камер. Когда ты выезжаешь, вот, вроде как границы нет, но прямо на выезде, над трассой висит огромный экран, на котором периодически всплывают номера автомобилей, которым вежливо предложено отъехать на парковочку справа. Свой номер я там тоже обнаружил, припарковался и, как выяснилось, это вот такое место, где тебя обилечивают за все твои нарушения, которые ты совершил. У меня это было превышение скорости, несколько раз, и по бюджету это ударило так ощутимо, там штрафы такие были значительные, сумм точно не назову, но помню, что по сравнению с нашими неприятно удивили».

Российские водительские права в Белоруссии действительны, ОСАГО работает, ОМС распространяется на неотложную помощь.