Туристка собрала комбо из неудач, возвращаясь из отпуска в Анталье

Комбо из неудач на обратной дороге из отпуска в Турции собрала одна из туристок. Она возвращалась домой из Антальи в Москву воскресным вечерним рейсом «Уральских авиалиний». Этот вариант выбрала в надежде прилететь ночью и утром в понедельник отправиться по делам. Однако не тут-то было.

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Уже в аэропорту выяснилось, что рейс задерживают. Да не просто, а аж почти на 10 часов. В итоге в столицу она прилетела в понедельник в 11 утра. Это первая из неудач. Вторая ждала возле багажной ленты – чемодана на ней не оказалось. Туристка потеряла еще изрядное количество времени, чтобы подать заявление на розыск багажа.

Войдя в рабочий ритм, она ждала, когда ей сообщат о прилетевшей находке. День, второй, третий – всё безрезультатно. Никаких оповещений. В итоге написала в аэропорт сама – выяснилось, чемодан уже в Москве и ждет, когда его кто-нибудь заберет. Она прибыла в воздушную гавань, чтобы получить свою сумку, но оказалось, что и тут всё не все слава богу: пришлось ждать аж 4 часа, пока сотрудники аэропорта найдут ее в недрах аэропорта.

Ну и вишенка на торте. Когда «беглеца» всё-таки выкатили хозяйке, оказалось, что купленный перед поездкой в Турцию новенький чемодан поцарапан и деформирован.

«Мне, конечно, говорили что в “Уральских авиалиниях” есть свои нюансы, но я даже и подумать не могла, что настолько нельзя летать», – негодует в соцсетях женщина. Другие туристы, впрочем, считают, что перевозчик не виноват во всех грехах. Есть вопросы к грузчикам в пунктах отправления и назначения.

Ранее TourDom.ru писал, что более 50 туристов прилетели из Шарджи в Москву без чемоданов.