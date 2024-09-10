Российским туристам пытаются закрыть въезд в Шенгенскую зону

Странам Европейского союза необходимо найти «юридические решения», чтобы закрыть россиянам въезд в Шенгенскую зону после визовых послаблений со стороны Венгрии. С таким заявлением выступила советник президента Литвы Аста Скайсгирите в эфире радио Žinių radijas.

«Проблема в том, что шенгенская виза фактически упрощает поездки внутри Шенгенской зоны – между странами Шенгенского соглашения нет контрольно-пропускных пунктов. <...> Думаю, министры иностранных дел ЕС, когда встретятся в следующий раз, могли бы заняться этим вопросом и предложить юридически допустимые решения, чтобы предотвратить въезд в страны Соглашения», – отметила чиновница.

Поводом для беспокойства представительницы литовских властей стало недавнее решение Венгрии включить Россию, Беларусь и ряд других стран в программу «Национальная карта». Ее участники могут получить разрешение на работу в республике без проверки службы безопасности. Однако для обычных туристов никаких послаблений нет.

В свою очередь, МИД Венгрии заверил коллег, что документы россиян, так же как и других претендентов на получение «Национальной карты», все равно будут тщательно изучать, прежде чем впустить их в страну. Поэтому никакой угрозы для Европейского союза решение облегчить визовую политику для РФ не несет.

Следующий саммит европейских лидеров состоится в октябре. Не исключено, что Литва, на фоне собственных опасений, инициирует обсуждение выдачи шенгенских виз россиянам. Впрочем, подобные призывы со стороны некоторых государств в ЕС звучали и ранее, однако главы стран Союза в большинстве своем оставляют такие заявления без внимания.