Турция начала терять туристическую привлекательность из-за «взлетевших в космос» цен. Об этом эксперт по туризму Саваш Даш заявил KP.RU.

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По словам собеседника издания, гиперинфляция в стране спровоцировала значительное повышение расходов туристического сектора. В итоге валюта, полученная от иностранных туристов за пакетные туры, перестала их покрывать. Даш пояснил, что поэтому цены стремятся вверх не только в лирах, но и в долларах.

Кроме того, эксперт отметил, что турецкое правительство поддерживает искусственный обменный курс — из-за этого доллар, который должен стоить 40-45 турецких лир, находится в диапазоне 33-34 лир.

«Отдых в Турции стал дорогим для европейцев и россиян, поскольку отельеры вынуждены отражать растущие расходы в своих ценах», — пояснил Даш.

Он также выразил мнение, что? если ситуация не изменится, в 2025 году туризм в Турции неизбежно сократится.

«Цены стали сравнимыми с Испанией и Италией», — подчеркнул эксперт.

В конце августа турецкие отельеры заявили о непопулярности системы «все включено» в новых гостиницах. По словам экономического обозревателя Мустафы Реджепа Эрчина, они будут переходить на иные формы обслуживания гостей.