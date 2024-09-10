Турэксперт рассказал, отменят ли из-за цен в Турции тариф «все включено»

В Турции выросли цены на отдых, однако из-за этого вряд ли отменят тариф «все включено», рассказал в беседе с KP.RU эксперт по туризму Саваш Даш. По его словам, в этом случае Турция может потерять миллионы туристов.

Отменить «все включено» не так просто, хотя против этой системы выступают, как правило, влиятельные ассоциации торговцев, ремесленников, рестораторов, которые теряют из-за нее прибыль. Огромное число туристов, особенно из России, приезжают ради «все включено», — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что, даже если все-таки это решение примут, туристам понадобится очень много времени, чтобы отвыкнуть от такого тарифа. Кроме того, идет обсуждение переформирования такой системы, так как все туристы по-разному используют возможности «все включено».

Например, кто-то не пьет алкоголь. Кто-то не ходит в тренажерные залы и так далее. Есть смысл просчитать и создать предложения для разных групп клиентов, разнообразить турпакеты. Но речь об отмене не идет, — добавил Даш.

Ранее стало известно, что отпуск на турецких курортах становится недоступным для туристов из России и других стран из-за продолжающегося роста инфляции и повсеместного увеличения цен на все, в том числе и в курортных районах. Весной уровень инфляции в республике превысил 68,1%, и, несмотря на снижение ее темпов, стоимость продуктов, туристических услуг и гостиниц постепенно повышается.