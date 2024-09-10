Туристы выиграли судебное дело за строительную пыль в бассейне

Семья из Хабаровска собиралась комфортно отдохнуть в Шарм-эль-Шейхе и забронировала за 440 тыс. руб. двухнедельный тур с размещением в отеле Novotel Beach Naama Bay 5*. Однако по прилете в Египет выяснилось неприятное.

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Во-первых, посетив единственный на территории комплекса бассейн, туристы увидели, что рядом идет строительство пул-бара и «вся строительная пыль находилась в воздухе и в самом бассейне». Во-вторых, едва успев заселиться, хабаровчане получили конверт с письмом, где было сказано, что ресторан закрыт на ремонт, но можно воспользоваться другим – в отеле Novotel Palm Sharm El Sheikh 5* – в 500 м от места проживания. При этом там отсутствовал детский стол, что для отдыхающих было принципиальным моментом.

Тем не менее туристы, не высказывая претензий, прожили в забронированной гостинице все время тура, получили от отеля в качестве комплимента возможность позднего выселения и, только вернувшись в Россию, обратились к туроператору с претензией.

В частности, из-за доставленных неудобств они потребовали вернуть им примерно треть стоимости тура. Претензия осталась без удовлетворения, и туристы обратились в суд с иском о защите прав потребителей, где, кроме требования возврата 132 тыс. руб., указали, что им был причинен моральный вред (они оценили его в 80 тыс. руб.). Также они просили оштрафовать туроператора за то, что он не заплатил в добровольном порядке.

«О неудобствах (проживания в отеле. – Ред.) истец с семьей предупреждены не были. В связи с чем условия турпродукта изменились настолько существенно, что, если бы истец с семьей могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы заключен», – говорится в материалах дела.

Однако по основной части иска – возврата части стоимости тура – Центральный районный суд Хабаровска встал на сторону туроператора. В ходе судебного заседания выяснилось, что информация о закрытии ресторана на реконструкцию регулярно обновлялась на сайте компании, отдыхающие могли с ней ознакомиться до заключения договора. В целом же, как сказано в материалах дела, комплекс услуг по туристической поездке – авиаперелет, трансфер из аэропорта в отель и обратно, номера для проживания, питание, медицинская страховка – туристам был оказан, и они им воспользовались:

«От договора о реализации туристского продукта истец не отказался, требований к туроператору или принимающей стороне о замене отеля по указанным в иске основаниям не заявлял в течение всего срока пребывания в Египте, от предложенного туроператором нового ресторана для питания, в том числе и от комплимента со стороны отеля позднего выселения, туристы не отказались, напротив воспользовались всеми предложенными услугами».

Кроме того, туристы не предоставили расчетов по поводу суммы в 132 тыс. руб., которую хотели вернуть.

А вот компенсировать моральный вред хабаровчанам удалось, правда не 80 тыс., а 20 – исходя из «принципа разумности и справедливости и с учетом степени нравственных страданий истца, а также степени вины ответчика». Дело в том, что информация, что на территории отеля ремонтируется пул-бар и, соответственно, возможны проблемы с использованием бассейна туроператором, как установил суд, предоставлена не была, и туристы узнали обо всем только на месте.

Также, несмотря на то что по основной части иска было отказано, туроператора обязали выплатить 10-тысячный штраф за то, что претензии отдыхающих, касающиеся ремонтных работ возле бассейна, не были удовлетворены в добровольном порядке.

Туристов такой исход дела не устроил, они подали апелляцию, но Хабаровский краевой суд подтвердил решение нижестоящей инстанции.

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