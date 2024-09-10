Крупный туроператор подтвердил высокий интерес к турам на Бали

В Библио-Глобусе опровергли выводы в публикации на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) о том, что туристы не торопятся заказывать туры в Индонезию с перелетом на прямых рейсах «Аэрофлота» из Москвы в Денпасар. Туроператор сообщает о высоком спросе на эти туры.

Прямые рейсы на Бали начнутся с 17 сентября. Места на первых вылетах были закрыты туроператором еще в августе.

«Рост спроса на Бали в 2024 году превысил ожидания туроператора. Продажи туров у Библио-Глобуса увеличились на 90%. И в первую очередь это стало возможным благодаря прямым рейсам авиакомпании “Аэрофлот”», – говорится в пресс-релизе туроператора. Глубина продаж туров на Бали достигает марта 2025 года.

Библио-Глобус вышел из АТОР в 2023 году. Вероятно, по этой причине журналисты редакции отраслевого объединения не упоминают компанию в своих обзорах. Они ссылаются на комментарии других туроператоров, которые реализуют туры на Бали, как правило, с перелетом на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний. Турпакеты с билетами «Аэрофлота» они предлагают своим клиентам реже, чаще всего выбирая их через GDS. Между тем Библио-Глобус является стратегическим партнером нацперевозчика, и в основном именно он формирует туры на основе прямого перелета в Денпасар.

Хороший спрос на поездки в Индонезию с включенными в пакет билетами «Аэрофлота» редакции TourDom.ru подтвердили и в турагентствах.

«На некоторые даты цены очень интересные, делаю подборки спецпредложений с вылетом из Москвы, – говорит турагент из Петербурга Мария Шекер. – Причем клиенты смотрят даже туры на большую глубину, в частности на мартовские каникулы».

Ранее, до 2014 года, Индонезия входила в топ-10 самых востребованных стран выездного туризма. Это подтверждает рейтинг популярности направлений, подготовленный Службой «БАНКО» в качестве прогноза на сезон зима-2013/2014, на основе опроса специалистов более 600 турфирм московского региона.

Библио-Глобус выступает с опровержением по следам публикаций на сайте АТОР уже не впервые. Не далее как 26 августа туроператор разъяснял ситуацию с себестоимостью авиабилетов в Сочи.