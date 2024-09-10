Туристы ожидают во Внуково вылет более 15 часов

Авиакомпании пытаются войти в график после ночного ограничения на работу столичных аэропортов. Не у всех это получается. С прошлого вечера в терминале Внуково ждут вылета в Измир туристы, купившие билеты на рейс PC1522 авиакомпании Pegasus.

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Уже около полуночи они оказались в чистой зоне. Борт должен был вылететь в Турцию в 01:45. Когда были введены ограничения, пассажиры уже находились на борту самолета. Там они просидели 2 часа, и лишь после этого перевозчик высадил всех обратно в терминал.

«Когда отменили ограничения, остальные задержанные рейсы начали постепенно вылетать. У нас же переносы постоянные на полчаса-час, что не дает возможности ни вернуться домой, ни поспать где-то на кресле. О заселении в отель вообще речи не идет. Ваучеры на питание пришлось буквально выпрашивать, вернувшись на стойки регистрации», – сообщила одна из туристок в беседе с журналистами TourDom.ru.

Попытки достучаться до турецкой авиакомпании, не имеющей офиса в России, не увенчались успехом. Туристы утверждают, что видят из окон Airbus A320, в котором они находились ночью, но почему он не улетает, понять не могут. Уже во второй половине дня, как утверждают туристы, представители авиакомпании, раздавая воду, сообщили им, что у экипажа закончилось рабочее время.

На текущий момент рейс обещают отправить в 17 часов. Впрочем, туристы не испытывают надежд, что обещание будет сдержано. Часть туристов пытается покинуть чистую зону и либо купить другие билеты, либо отказаться от поездки совсем, но не могут получить свой багаж.

Ранее TourDom.ru писал, что туроператоры не бросили туристов, застрявших на Хайнане из-за урагана.