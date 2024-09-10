Блюда Турции, которые не стоит есть неподготовленному туристу

Большинство туристов первым делом отправляются изучать местную кухню, как только заканчивают регистрацию в отеле. Но далеко не все гастрономические хиты страны вас обрадуют, а некоторые вообще могут нанести вред здоровью. В сентябре многие туристы планируют посетить Турцию, в связи с чем мы решили собрать топ самых неприятных местных блюд. Продюсер и режиссер популярного канала о путешествиях Алена Никольская подсказала, что точно не стоит видеть перед собой на тарелке в Турции.

Келле-пача

Блюдо из баранины, которое едва ли придется вам по вкусу, если вы не прожженный гурман. Алена:

«Очень похоже на горячий холодец, куда для большей жирности кладут сливочное масло и иногда томатную пасту».

Суп получается невероятно жирным, да и запах привлечет крайне небольшой процент желающих попробовать подобное блюдо.

Кузу Келле

Отрубленная баранья голова в копченом исполнении может шокировать неподготовленного туриста. Голову барана разбивают и запекают или коптят со всеми ее внутренностями. Затем все содержимое головы нужно выедать, хотя турки нередко используют бараньи мозги для начинки в сэндвичи и шаурму. Запах и внешний вид блюда оставляет желать лучшего.

Коровьи желудки

На самом деле, для приготовления блюд подобного рода турки используют желудки любых жвачных животных. По словам нашего эксперта, запах блюда невероятно отталкивающий. При этом сами турки его просто обожают. В целом, кишки многих животных используют для фаршировки, будьте осторожны во время похода в кафе и уточняйте состав всех необычных блюд.

Ширдан

Бараньи желудки, фаршированные рисом и мясом. Турки отваривают набитые желудки барана и протыкают шпажками. Оставшийся бульон также могут подавать гостям.

Пальчики визиря

Десерт, который невероятно напоминает настоящие человеческие пальцы. Алена:

«На самом деле, речь идет о простом печенье, вместо „ногтя“ кладут орешек».

По легенде, название десерта связано с визирем, который часто жестикулировал, размахивая пальцем. Местный повелитель разозлился и велел отрубить визирю пальцы. Десерт невероятно популярен в Турции до сих пор. Как говорит наш эксперт, на вкус десерт гораздо лучше, чем его внешний вид.