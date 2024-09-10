Названы популярные экзотические направления для путешествий зимой

Для путешествий зимой россияне стали чаще выбирать необычные направления. На этот сезон прогнозируется популярность стран Африки и Латинской Америки, а также Антарктиды, рассказал НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

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К Африке отмечается колоссальный интерес жителей России, чему способствует и наличие прямых рейсов в Алжир, Эфиопию, Марокко и Египет. В ближайшее время ожидается запуск самолетов в Занзибар, ЮАР, Кению, отметил специалист. Туристы из России интересуются не только пляжами, но также сафари и восхождением на гору Килиманджаро, рассказал Арутюнов.

Популярностью пользуется и Латинская Америка с массой необычных маршрутов, особенно Аргентина, Чили. Зимой там разгар лета, поэтому в это время туда и стремятся российские туристы, отметил эксперт.

«Некоторые добираются оттуда в Антарктиду, там даже есть православная церковь, это такая изюминка, — добавил Арутюнов. — Еще народ любит Азию, это направление уже нельзя даже назвать нетривиальным».

Туроператоры ожидают также скорого запуска авиарейсов на Бали, и рассчитывают, что такие решения примут и относительно Малайзии с Филиппинами. Это важно, так как опытных туристов сейчас интересуют в основном экзотические направления, заключил эксперт.

Напомним, также эксперты рассказывали о популярных среди россиян нестандартных видах отдыха внутри страны. К примеру, многие едут в Псковскую область, Карелию, а вместо моря выбирают горы.

Ранее россиян призвали быть осторожнее при знакомстве с экзотическими блюдами национальных кухонь.