Air China выполнила первый пассажирский рейс на самолете C919

Авиакомпания Air China выполнила во вторник свой первый коммерческий пассажирский рейс на разработанном Китайской корпорацией коммерческой авиации (COMAC) самолете C919. Об этом сообщает информационный ресурс "Ицай глобал".

Перелет прошел по маршруту Пекин - Шанхай на версии борта с увеличенной дальностью полета. Свой первый С919 Air China получила от COMAC 28 августа. Авиакомпания планирует первое время выполнять на нем четыре рейса в день по маршруту Пекин - Шанхай, а затем добавится рейс Пекин - Ханчжоу. До конца года Air China получит в коммерческую эксплуатацию еще два С919.

В 2024 году, как сообщалось ранее, COMAC планирует поставить 13 таких самолетов. Свои первые С919, как ожидается, получат также авиакомпании Hainan Airlines и Suparna Airlines. В 2023 году в эксплуатацию корпорацией было сдано три таких самолета.

Разработкой и производством С919 базирующаяся в Шанхае COMAC занималась с 2008 года. Первый образец сошел с конвейера на сборочном предприятии в ноябре 2015 года, а в мае 2017 года он впервые поднялся в воздух.

Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 158 до 190). Средняя дальность полета C919 составляет порядка 4 075 км, максимальная - 5,5 тыс. км, С919 может совершать перелеты на высоте до 12 тыс. метров. К настоящему времени COMAC получила на него около 1 тыс. заказов.

Коммерческая эксплуатация С919 в Китае началась в мае 2023 года. Первой авиакомпанией, которая стала выполнять перелеты на таких самолетах была China Eastern. В ее парке сейчас пять таких бортов, а к концу года их должно быть около десяти.