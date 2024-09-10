Алматинский горный кластер поможет привлечь турпоток

Прокатиться на сноуборде и прогуляться по живописным ущельям Казахстана смогут еще больше туристов. Привлечь их поможет создание Алматинского горного кластера. Его проект обсудили на саммите в южной столице страны, передает корреспондент «МИР 24» Александра Салмина.

Новые спуски и канатные дороги. На курорте «Ой Карагай» – большая стройка. Она увеличит пропускную способность подъемников вдвое. Протяженность трасс здесь поэтапно вырастет до 55 километров.

«1 декабря мы выходим в новый район, появится около 6 километров трасс, совсем не похожих на нынешние. Они уникальны именно рельефом, тем, что будут очень широкими. Здесь мы зажаты в рамках узкого ущелья, а там – простор для катания», – сообщил генеральный директор горного курорта Дмитрий Матяс.

В перспективе еще одно масштабное расширение – создание Алматинского горного кластера. Местные курорты «Ой Карагай» и «Шымбулак» объединят современные гондольные подъемники. Они пройдут по крупным ущельям и образуют единую турзону. Это 150 километров горнолыжных трасс и больше сотни километров пеших летних маршрутов.

«Летний спрос на экотуризм растет, в этом году динамика посещаемости увеличилась на 40%. Сейчас уже по статистике лето доминирует в отношении зимнего сезона. Между двух курортов у нас существуют три ущелья. Это и возможность для пешего туриста, который ранее никогда не мог себе позволить посетить высокие горы», – отметил генеральный директор горного курорта Ринат Абдрахманов.

За год туристов в Алматы стало больше почти на четверть. «Шымбулак» посетили рекордные полтора миллиона человек. Инфраструктуру нужно разгружать, отмечают эксперты. Новый горный кластер поможет сбалансировать потоки, часть из них направить на небольшие курорты по маршруту. Однако без помощи государства тут не обойтись.

«Мы говорим об электричестве, водоснабжении, канализации, водоотведении и газификации. В свою очередь частично поддержано, субсидировано государством строительство горной инфраструктуры, к которой относятся канатные дороги и профилирование склонов. И есть однозначное понимание, что после этого придет частный инвестор на гостиницы, отели, горнолыжные школы, прокаты. Сейчас в виду изменяющихся цен общая сумма, включая коммерческие инвестиции, может достигать порядка миллиарда долларов», – заявил генеральный директор центра архитектурно-строительного проектирования Аскар Валиев.

Между этими курортами уже есть цифровое объединение: действует единый ски-пасс. В ближайшее время ввести такой планируют на территории всего Евразийского альянса горных курортов. Он создан в июле прошлого года. В составе туристические центры Казахстана, Узбекистана, Российской Федерации и Азербайджана. Сегодня меморандум подписали с крупнейшим южнокорейским горным курортом.

«Я представляю одну из крупнейших горнолыжных компаний, которая работает на горнолыжном рынке с 2014 года. Основное направление – работа с Европой, Северной Америкой и Японией. Присоединение к Евразийскому альянсу – новое, очень перспективное направление. Интересна тема развития горных кластеров. Для нас это тоже достаточно актуальная тема», – отметил представитель южнокорейского горного курорта Николас Ли.

Опыт каждого курорта уникален, говорят участники. Альянс способствует развитию туризма и помогает решить общие проблемы. Например, с подготовкой кадров.

«Мы говорим о нашем корпоративном университете, потому что курорты однозначно заинтересованы в лучшем опыте работы таких специальных служб как, например, противолавинная служба или работа канатных дорог, или подготовка трассы. С одной стороны это позволяет обеспечить практику, передачу опыта на практике, а с другой стороны привлечь ведущие вузы, которые есть в каждой из наших стран», – рассказал заместитель генерального директора курорта Сергей Хворостяный.

Руководители курортов из Евразийского альянса также подписали хартию – это свод основных принципов. Главные среди них – политический нейтралитет, внеблоковый статус и независимость решений.