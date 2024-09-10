Туроператор предложил тюменке сходить в баню после ЧП в Турции

Девушка решила отдохнуть в Турции со своим ребенком и выбрала предложение от популярного туроператора. Однако поездка обернулась для матери аварией и травмами.

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«Почти сразу, как отъехали от аэропорта, водитель начал говорить по телефону, и через пару поворотов мы врезались. Я сидела в конце и вылетела в середину салона», – передает слова девушки «МегаТюмень».

Она также ответила, что гид встретил группу отдыхающих, но с ними в салоне не поехал. Тюменка получила различные травмы, в том числе и гематомы. В ситуации пообещали разобраться.

По словам тюменки, туроператор PEGAS Touristik в качестве компенсации предложил девушке бесплатный хаммам и индивидуальных трансфер до отеля. «ФедералПресс» готовит запрос в компанию с вопросом по ситуации.

Это не первый случай, когда тюменцы оказываются в сложном положении в другой стране. Ранее в Турции другая тюменка впала в кому. С каждым днем счета за уход за женщиной росли, а родственники не могли вернуть ее на Родину. У этой истории трагичный конец – спустя некоторое время после возвращения в Россию тюменка скончалась.

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