Туристам из Карелии муравьи испортили отдых

Неприятные ситуации в отпуске, к сожалению, не редкость. Но когда они связаны с недобросовестностью туроператора, то могут обернуться настоящим кошмаром. Именно такая история произошла с семьей, которая решила отдохнуть за рубежом, обратившись за помощью к туроператору.

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Между семьей и туроператором был заключен договор на оказание услуг по бронированию и оплате туристического продукта. Планировался комфортабельный отдых в отеле, выбранном заранее. Однако по прибытию в иностранное государство семью постигло разочарование: в отеле им отказали в заселении, так как оплата тура не поступила.

Сотрудник туроператора, прибывший по вызову, перевез семью в другой отель, но качество этого отеля значительно уступало первоначальному. В новом номере, куда туристов "переселили", оказалось много муравьев, которые покусали членов семьи.

В такой ситуации семья, лишенная возможности отдыхать в комфортных условиях, была вынуждена оплатить проживание в другом, более приличном отеле. Естественно, туристы обратились к туроператору с претензией о возмещении убытков и компенсации морального вреда.

К сожалению, туроператор проявил неуважение к своим клиентам и выплатил лишь часть стоимости путевки. Семье пришлось обратиться в Прионежский районный суд, чтобы добиться справедливости.

Суд учел все обстоятельства дела и принял решение в пользу семьи, признав действия туроператора нарушающими права потребителей. Суд взыскал с туроператора оставшуюся часть стоимости туристического продукта, убытки, связанные с приобретением нового тура, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной суду в пользу потребителя. В общей сложности, туроператор должен выплатить семье 248 363,22 рубля.

Сообщалось, что туроператор Anex существенно увеличил количество чартеров в Таиланд.

Ранее мы писали о том, что туры в Таиланд у россиян обгоняют по популярности большинство других стран.