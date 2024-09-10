Россия оценила шанс на введение электронных виз для туристов из Египта

Россия оценила возможность введения электронных виз для туристов из Египта
Список стран, граждане которых могут получить электронную визу в Россию, планируется расширить и включить в него, в том числе, Египет.
Об этом в интервью в студии ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Это одна из стран, которая рассматривается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.