Казань обошла Екатеринбург по количеству иностранных авиакомпаний

В Казани можно улететь за границу большим количеством иностранных авиакомпаний, чем в Екатеринбурге. Из столицы Татарстана есть прямые рейсы до таких городов, как Белград (Air Serbia), Дубай (Fly Dubai), Шанхай (China Eastern Airlines), Стамбул (Turkish Airlines) и Стамбул (Pegasus), сообщает Daily TRAVEL News.

Казанцы могут летать в Азию и Европу по единому билету. Например, перелет в Берлин с пересадкой в Стамбуле у авиакомпании Pegasus обойдется примерно в 22 000 рублей.

Два года назад из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге ушли все международные авиакомпании. Кроме того, на компанию "Аэропорты регионов", принадлежащую Виктору Вексельбергу, были наложены западные санкции. Из доступных вариантов для пересадки можно выбрать Стамбул, Ереван, Дубай/Шарджу или Ташкент. Однако стоит отметить, что единых билетов на эти направления нет.

Напомним, ранее сообщалось о запуске новых авиарейсов, которые соединят столицу Татарстана с Таджикистаном. Полеты стартуют 12 сентября.