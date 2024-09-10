МВФ отметил достижения Саудовской Аравии в туристической отрасли

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет, в котором отмечается вклад туристической отрасли в диверсификацию экономики Саудовской Аравии. Об этом сообщает Saudi Press Agency (SPA).

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В документе говорится, что королевство в 2023 году, на семь лет раньше запланированного срока, выполнило цель программы «Видение Саудовской Аравии 2030» по привлечению 100 миллионов туристов в год.

Доходы от данной отрасли в прошлом году составили 36 млрд долларов США (свыше 3,2 трлн рублей). При этом прямой и косвенный вклад туризма в ВВП страны достиг 11,5 процентов и, по прогнозам, вырастет до 16 процентов через десять лет.

Кроме того, в отчете МВФ говорится о достижении королевством положительного сальдо туристского баланса. Это означает, что доход Саудовской Аравии от международных туристов больше, чем расходы на выездной туризм.

Отмечается также, что траты гостей из зарубежных государств на досуг в стране значительно выросли после пандемии коронавируса. Это произошло, в частности, благодаря активной работе и взаимодействию туристической отрасли с другими отраслями, такими как пищевая промышленность, гостиничный бизнес и культурная индустрия.

Программа «Видение Саудовской Аравии 2030» по уменьшению нефтезависимости королевства остается основой для проведения экономических реформ, и туризм занимает в ней центральной место.