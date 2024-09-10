Обновленная дорога в горах Аджарии увеличит турпоток в регион

В горах Аджарии завершилось строительство дороги, связывающей Батуми с отдаленными селами. Также по перевалу можно добраться до юго-западных районов Грузии. Местное население уверено: туристов теперь будет больше, рассказывает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Отрезок, соединяющий населенные пункты Хуло и Зарзма, считается самым сложным на пути из Батуми в регион Самцхе-Джавахети. Чтобы проехать 40 с лишним километров, водителям приходилось тратить несколько часов: то яма, то канава.«Вместо грунтовой дороги уложено асфальтовое покрытие высокой прочности. На этом отрезке раньше никогда не было полноценной реконструкции. После зимних холодов латали дорогу. А первый же дождь все смывал. В настоящее время завершено два промежутка в 10 и 31 километр», – рассказал заместитель руководителя Департамента автодорог Грузии Давид Гецадзе.

Проект был утвержден еще до пандемии. Началось строительство. С подрядчиками не повезло. Работали зарубежные компании, но они не справились с задачей. Сейчас дело в судебных инстанциях. Местным от этого не легче. Устраивали даже акции протеста, перекрывали магистраль.

«Дорогу строили давно. Когда стали ездить машины, это было больше событие. Я еще в школе учился. Прошло полвека. Добираться было невозможно. Сейчас смотрю и радуюсь. У нас столько озер, горные курорты. Людям же надо приезжать», – отметил местный житель Тамаз Сагинадзе.

Теперь горцы уверены: туристы потянутся в их края. Ведь есть на что посмотреть. Бешуми, Годердзи, Махунцети. Звучит как заклинание, а это лишь часть достопримечательностей, которые ждут гостей. Обычаи, традиции, гостеприимство. Все ярко и аутентично.

«Когда завершится весь проект, то к нам по короткой дороге будут приезжать с южных регионов. Не нужно будет делать петлю через Батуми. Если будут гости, то и местные не покинут родные села в поисках заработка. Не закроются школы, поликлиники. Все связано», – заявила местная жительница Лела Кочалидзе.

Бригады дорожников обустраивают инфраструктуру: устанавливают оградительные конструкции, укрепляют горные склоны вдоль проезжей части. Дело лишь за дорожными знаками и разметкой. Потом за работу примутся энергетики. Проектом предусмотрен монтаж фонарных столбов и светодиодных ламп.