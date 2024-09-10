Турция теряет свою туристическую привлекательность из-за роста цен на отдых на фоне высокой инфляции в стране. Об этом kp.ru рассказал эксперт по туризму Саваш Даш.

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По его словам, отдых в Турции стал накладным как для российских, так и для европейских туристов.

«В стране гиперинфляция. Она стала причиной значительного повышения расходов туристического сектора. В итоге валюта, полученная от зарубежных туристов за пакетные туры, не покрывает расходов нашего сектора, который за все платит лирами. Расходы высоки — приход недостаточен. Поэтому цены стремятся вверх не только в лирах, но и в долларах», — сказал эксперт.

Он отметил, что на рост цен также повлияло то, что владельцам отелей приходится отражать растущие расходы в своих ценах. Даш добавил, что при сохранении такой ситуации в 2025 году туризм в Турции сократится.

5 сентября вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что власти Турции повысили прогноз по инфляции в стране к концу 2024 года до 41,5%. Предыдущая оценка предполагала рост на уровне 33% годовых. Прогноз по инфляции на следующие два года также был пересмотрен в сторону повышения. Теперь в 2025-м турецкие власти ожидают рост потребительских цен на уровне 17,5% против прежних 15,2%, в 2026-м — 9,7% против 8,5%.

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