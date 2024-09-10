В Паттайе придумали необычный способ защиты туристов от собак

Необычный способ защитить иностранных туристов придумала жительница Паттайи. Десяток бездомных собак, которых она прикармливает, теперь бегают по ночам молча – женщина заклеивает им пасти изолентой. Как сообщило вчера издание ch7, столь экстравагантное новшество вызвало широкое обсуждение в соцсетях и протесты защитников животных.

Повлиять на собачьи инстинкты «лай – преследуй – кусай» решила 38-летняя женщина. Вместе со своим сыном они использовали старые школьные носки и черную клейкую ленту – самодельные намордники надевали около 10 вечера и снимали к 7 утра. Прибывшим на место сотрудникам муниципальной ветеринарной службы продемонстрировали, что собаки в таком виде могут пить и даже есть гранулированный корм.

Поздней ночью журналисты лично встретили в районе Наклыа бродячих собак в импровизированных намордниках. Кроме того, у некоторых из них на шее была привязана бутылка с водой, что затрудняло передвижение. Опросив местных охранников, пресса выяснила, что животные вели себя очень агрессивно, с лаем бросались на прохожих и пытались покусать зазевавшихся.

Туристы не раз обращали внимание властей на то, что на улицах курортного города бродят стаи собак. В дневное время они обычно не видны, но ночью рьяно охраняют «свою» территорию, что создает немало проблем для отдыхающих. В Таиланде местные жители повсеместно подкармливают уличных собак, которых всегда можно встретить рядом с магазинами и точками продажи уличной еды.

В развернувшейся дискуссии одни утверждают, что инициатива с намордниками к лучшему, если животные не страдают. Другие потребовали от властей запретить издевательства. Проявившая инициативу тайка считает, что делает доброе дело, найдя управу на животных, о которых она заботится. По ее словам, жестоко было выбрасывать их на улицу, напомнив, что среди ее подопечных есть и оставленная туристом собака.