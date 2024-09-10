Россия думает запустить прямые рейсы в Саудовскую Аравию

Россия рассчитывает на запуск прямых рейсов в Саудовскую Аравию в начале 2025 года. Об этом в беседе с Минэкономразвития (МЭР) Никита Кондратьев.

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По словам собеседника издания, открытие прямого авиасообщения позволит увеличить турпоток из этой популярной исламской страны в два-три раза. Кондратьев добавил, что говорить про запуск прямых рейсов в Южную Корею пока рано из-за «определенной геополитической напряженности».

В мае сообщалось, что Россия захотела запустить прямые рейсы в Малайзию. Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что сейчас ведется работа над организационными моментами.