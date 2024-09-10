Приморье увеличит турпоток в Северную Корею до 10 тысяч в год

Агентство международного сотрудничества Приморского края поделилось планами на увеличение турпотока в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). К 2025 году поставлена планка в 10 тысяч путешественников в год.

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«У нас будет больше самолетов, у нас систематизируется пассажирское сообщение, счет приблизится к 10 тысячам человек, об этом у нас есть договоренности», – сказал ТАСС глава агентства Алексей Старичков на полях Восточного экономического форума.

Руководитель ведомства сообщил, что в этом году через Приморье в Северную Корею отправилась почти тысяча туристов. Кроме того, к настоящему времени восстановлено воздушное сообщение Владивосток – Пхеньян и налажено железнодорожное сообщение с Расоном.

«Очень обширная программа: горы, исторические места, связанные с наследием былых времен, зимой – горные лыжи, летом – пляжи Расона», – перечислил Старичков.

Есть вероятность, что в октябре текущего года появится и регулярная железнодорожная связь Владивосток – Туманган; сейчас есть только железнодорожный чартер Туманган – Хасан.

Ранее сообщалось, что замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов в Пхеньяне провел переговоры с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чон Хо. Речь шла об углублении и развитии двустороннего экономического сотрудничества. Фото: unsplash.com