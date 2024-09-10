Тревел-блогер побывала в Германии и рассказала, чему научилась у немцев

Российская тревел-блогерша побывала в Германии и описала четыре привычки немцев фразой «в России не приживутся». Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что немцы сдают бутылки из-под воды, чтобы получить талоны на приобретение новых. Таким образом они экономят деньги и сводят к минимуму ущерб природе. Еще одной особенностью жизни в ФРГ блогерша назвала экономию на отоплении. К примеру, в холодное время года местные жители выключают отопление в комнатах, которые редко используются.

«Для меня это дико, не представляю, чтобы в России люди делали также», — заметила автор.

Кроме того, у немцев принято сортировать мусор — это неотъемлемая часть их жизни.

«Честно говоря, за несколько дней жизни с немцами, я тоже приучилась выбрасывать пластик, бумагу, остатки еды в разные контейнеры», — объяснила она.

Еще у жителей Германии есть привычка закупать продукты на несколько недель вперед.

«Эта особенность немецкого быта обусловлена привычкой экономить на всем, а также спецификой работы магазинов, которые по будням закрываются рано, а по воскресеньям и вовсе закрыты», — заключила блогерша.

Ранее эта же блогерша назвала привычки итальянцев, которые вызывают недоумение у россиян. Например, для нее стало шоком, что итальянцы начинают выпивать с раннего утра и предпочитают иметь питомцев вместо детей.