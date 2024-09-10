Путешественники в восторге от отдыха на острове Раджа-Ампат

Россияне с восторгом делятся эмоциями о «волшебном» острове Раджа-Ампат – архипелаге у северо-западной оконечности полуострова Бердс-Хед в провинции Западное Папуа в Индонезии. По словам туристов, этот район является достойной альтернативой Бали.

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Раджа Ампат в переводе значит «Четыре короля», состоит из более чем 1,5 тыс. небольших островов, коралловых рифов и отмелей, окружающих четыре главных острова: Вайгео, Батанта, Салавати и Мисул.

«Почему это место такое уникальное? Потому что это место с бирюзовой водой, белыми песчаными пляжами, потрясающими видами и невероятным подводным миром», – пишут трэвел-блогеры.

Примечательно, что туристов тут ждут практически спартанские условия без водопровода, электричества и wi-fi.

«Если воплотить это в реальность, то при температуре 40 градусов и влажности 90 процентов не будет никаких прохладительных напитков, никаких вентиляторов, никаких кондиционеров», – делятся впечатлениями туристы.

К тому же, к чудесному острову довольно сложно добраться: маршрут на острова ведет из Джакарты, откуда надо вылететь в Соронг, а после этого сесть на паром, дальнейший путь предстоит преодолеть на лодке. Большинство отдыхающих прибывают на самолете в аэропорт Домина Эдуарда Осока в Соронге – он находится в провинции Западное Папуа в Индонезии и принимает регулярные рейсы из Джакарты.

Острова славятся чистейшим белым песком и ярким коралловым рифом – настоящий рай для дайверов. Кроме того, это популярное место для наблюдения за различными видами птиц, о нем рассказывали в одном сериалов BBC «Планета Земля».