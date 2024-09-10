Безвиз с Бахрейном и Малайзией может быть запущен в 2025 году

Министерство экономического развития РФ рассчитывает запустить безвизовый режим с Саудовской Аравией, Оманом, Малайзией, Бахрейном, Мьянмой и рядом африканских стран к 2025 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

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По его словам, введение безвизового режима с этими странами обусловлено растущим спросом на туристические поездки со стороны россиян.

Сообщалось, что турпоток между Россией и Китаем по групповому безвизу составил 580 тысяч человек за год.

В июле власти Таиланда в одностороннем порядке заменили временно разрешенный 60-дневный безвизовый въезд для граждан РФ на постоянно действующий. Приказ МВД Таиланда о введении в действие на неопределенный срок безвизового въезда в страну на 60 дней для граждан 93 стран, в том числе России и Китая, утвердил премьер Сретта Тависин.

Ранее Россия решила ввести безвизовый режим с двумя странами Африки.