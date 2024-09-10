Германия усилит проверку туристов при въезде в страну

Германия возобновит паспортный контроль на внешних границах с 16 сентября. Об этом сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. Дополнительные меры контроля введут пока на полгода. Они вызваны обеспокоенностью ведомства незаконными мигрантами. Изменения, по мнению властей, также необходимы для защиты страны от угроз, исходящих от терроризма и трансграничной преступности.

© tourdom.ru

Подобный усиленный контроль на внешних границах в этом году уже наблюдался – летом его вводили на время проведения чемпионата Европы по футболу. Уже тогда стало понятно, что пограничники из ФРГ придерживаются жестких мер, с которыми в других странах турист едва бы и встретился. Так, например, в дни проведения Евро-2024 болельщику из России, приехавшему на соревнования, аннулировали шенген лишь потому, что он был однократным и выдали его в консульстве Испании.

Учитывая тот факт, что Германия в последние 2 года стала максимально нелояльной к гражданам нашей страны, россиянам в ближайшие полгода лучше во время путешествий по Европе без повода не строить маршруты через территорию ФРГ. Дипмиссия этой страны если и выдает документы на въезд гражданам РФ, то тем, кто едет к ним в страну по приглашению родственников. Да и то не всем.

Ранее TourDom.ru писал, что российских туристов раздели до трусов немецкие пограничники, не знающие правил мультишенгена.