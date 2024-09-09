В Италии власти предложили резко повысить туристические сборы

Правительство Италии предложили резко повысить туристические сборы; предполагается, что это поможет историческим центрам пополнить бюджеты и снизить недовольство местных жителей туристами. Об этом пишет Financial Times, передает «Интерфакс».

В частности, предлагается увеличение сбора для самых дорогих отелей до 25 евро за ночь.

Сейчас налог на размещение в отелях Италии составляет от 1 до 5 евро за ночь.

Италия, которую в 2023 году посетили 60 млн иностранных туристов, заняла четвертое место в мире по этому показателю.

Ассоциации гостиничного и туристического бизнеса выступили против повышения налогов, так как оно может привести к снижению въездного турпотока.

Президент федерации туроператоров и турагентств Federturismo Марина Лалли считает, что власти многих туристических городов незаконно используют доходы от турналога, чтобы «заткнуть дыры в бюджете», тогда как действующий закон требует, чтобы эти средства шли на оплату вещей, напрямую связанных с туризмом.