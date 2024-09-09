Бархатный сезон: ждать ли обвала цен на отдых в Турции

По итогам первой недели сентября Турция остается лидером спроса на туры на бархатный сезон (на даты отдыха по 31 октября. – Ред.).

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Судя по предоставленной порталу TourDom.ru статистике, в компании «Слетать.ру» на это направление приходится 38% продаж, в топ-5 также присутствуют Россия (21%), Египет (14%), Таиланд (8%) и ОАЭ (6%). У сети турагентств «А Клуб» в список наиболее часто бронируемых на сентябрь-октябрь входят те же туристические направления, при этом Россия – на пятом месте, а Турция лидирует с еще большим отрывом – на нее приходится 50% спроса.

При всей востребованности отдыха в Турции на бархатный сезон основатель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян полагает, что цены на октябрь у отельеров Анталийского побережья пока завышены.

«Буквально через 2 недели мы увидим массу спецпредложений от гостиниц. Туры с заездами в октябре, которые сейчас продаются за 200 тыс. руб., можно будет купить за 160 тыс.», – уверен он.

Сбудется ли такой прогноз, можно только гадать. С одной стороны, судя по материалам в турецких туристических СМИ, специалисты турбизнеса этой страны еще летом говорили о необходимости продлить сезон, так как загрузка гостиниц оставляла желать лучшего. В таком случае отельерам, возможно, действительно придется стимулировать спрос скидками. В то же время буквально на днях президент Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья (AKTOB) Каан Кавалоглу предсказал турецким курортам «лучший с 2019 года октябрь» (цитата по turizmguncel.com. – Ред.) – ожидается большой приток туристов из Германии, Нидерландов и Бельгии. При таком сценарии у гостиниц вряд ли будет нужда давать дисконты сверх обычных, характерных для конца высокого сезона.

Руководитель группы компаний «Путешествие» Юрий Наумов справедливо замечает: туроператоры, конечно, транслируют скидки от отелей в стоимость туров, но цена турпакетов в большей степени зависит от других факторов – загрузки авиарейсов, конкуренции, текущего спроса на конкретную гостиницу и т. д.

Мы сравнили текущую стоимость недельных туров в некоторые отели на Анталийском побережье Турции с вылетами из Москвы в середине октября и предложения турпакетов в те же гостиницы, которые были в конце августа на заезды в первую неделю сентября. Отдых в Belek Beach Resort 5* можно забронировать на октябрь за 200 тыс. руб. на двоих, на сентябрь он стоил от 229 тыс. руб. Существенно сэкономить можно на октябрьской поездке в Akka Alinda Hotel 5* (Кемер) – 289 тыс. руб. за семейный номер против 355 тыс. руб. в сентябре. Тур в Regnum Carya Golf & Spa 5* обойдется на 49 тыс. руб. дешевле – в 472 тыс. руб., а в Cullinan Golf Belek 5* нужно заплатить на 108 тыс. руб. меньше – 493 тыс. руб.