Турция побила рекорды по количеству туристов

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна достигла выдающихся успехов в туристической отрасли, несмотря на нестабильность в регионе. За семь месяцев 2023 года Турцию посетили 35 миллионов туристов. Это позволило правительству с оптимизмом смотреть на перспективу достижения цели в 60 миллионов туристов и 60 миллиардов долларов доходов к концу года.

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Эрдоган отметил, что в прошлом году Стамбул принял 17,37 миллиона гостей, а общая цифра по стране составила более 56 миллионов человек. В 2023 году Турция намерена установить новый рекорд, привлекая путешественников со всего мира.

Ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой подчеркнул, что граждане России продолжают оставаться крупнейшей группой туристов, с числом прибывших в этом году, превышающим 6,3 миллиона человек. Власти уверены, что их планы по достижению 60 миллиардов долларов доходов от туризма в этом году оправдаются.

Сообщалось, что Болгария и Турция переживают тяжелые времена из-за отсутствия российских туристов.

Ранее писалось о том, что эксперты назвали минимальный бюджет для отдыха всей семьей в Сочи.