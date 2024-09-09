Туристы подали в суд на туроператора после ночевки в аэропорту

Семья туристов из Свердловской области после отдыха в Турции решила подать в суд на туроператора. Основанием для иска послужило то, что после окончания тура уральцам пришлось еще 3 дня ждать рейса из Антальи в Екатеринбург, при этом 2 суток они ночевали в аэропорту.

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Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, истец вместе с женой и двумя детьми еще в прошлом году отправился по путевке, купленной у туроператора ООО «Регион туризм», в Турцию. Поездка в пятизвездочный отель на all inclusive обошлась в 349 тыс. руб. Самим отдыхом туристы остались довольны, но вот возвращение домой затянулось.

Уже в аэропорту уральцев предупредили, что рейс Red Wings, который должен был доставить их в Екатеринбург, откладывается на 3 дня. При этом в гостиницу путешественников никто не заселил.

«Жилье на время задержки рейса своевременно предоставлено не было, только на третьи сутки нахождения в аэропорту семью Барсуковых отвезли в гостиницу за 17 часов до вылета. На протяжении более 2 суток несовершеннолетние дети спали в аэропорту, а также не были обеспечены питанием и водой, несмотря на жаркую погоду», – говорится в постановлении суда.

Более того, туристов не устроил отель, в который их в итоге заселили. Как рассказал истец, в гостинице формально был шведский стол, но по факту еда в столовой в принципе отсутствовала, так что ему пришлось потратиться и на питание.

По возвращении глава семейства подал иск к турагенту и туроператору в Красногорский районный суд города Каменска-Уральского. Он просил взыскать неустойку за задержку рейса и за нарушение требований потребителя, убытки, компенсацию морального вреда, штраф. Всего – порядка 2,2 млн руб. Но Фемида в родном городе истца не приняла его сторону. Тогда турист подал апелляцию в вышестоящую инстанцию. Свердловский областной суд рассмотрел дело и изменил решение в пользу путешественников, но на меньшую сумму. Туроператор остался должен туристу 205 тыс. руб.