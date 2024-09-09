Вице-президент АТОР разъяснил права застрявших в Китае туристов

Вице-президент АТОР Мурадян разъяснил права застрявших в Китае туристов
В случае невозможности исполнить свои обязательства по транспортировке, перевозчики, согласно международному праву, обязаны предоставить жилье. Об этом «Звезде» сообщил вице-президент АТОР (Ассоциация туроператоров России) Артур Мурадян.
Эксперт прокомментировал ситуацию с застрявшими из-за тайфуна в Китае туристами, чьи рейсы отменяют, а жилье не предоставляют.
«Туристы, которые приехали по линии туроператоров, могут обратиться к ним для решения вопросов по размещению», - заявил эксперт.
Тем, кто самостоятельно планировал путешествие, повезло меньше, сказал он. Туристам остается надеяться, что перевозчик выполнит международные нормы и предоставит жилье, так как задержка составила более шести часов.
«Вернувшись, они могут обратиться в суд за компенсацией как морального вреда, так и фактически понесенных затрат в связи с задержкой рейса», - рассказал Мурадян.
Вице-президент АТОР предупредил, что тайфун признается форс-мажором, поэтому взыскать штрафы и неустойки не получится.
«Туроператоры предложили части туристов воспользоваться альтернативными маршрутами, потому что пока задерживаются рейсы только национального перевозчика, остальные не испытывают сложностей», - заключил он.
Ранее туристы, которые не могут вылететь из Китая из-за тайфуна «Яги», рассказали о своем положении и пожаловались на отсутствие жилья и понимания, когда они вернутся домой.