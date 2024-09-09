Вице-президент АТОР разъяснил права застрявших в Китае туристов

В случае невозможности исполнить свои обязательства по транспортировке, перевозчики, согласно международному праву, обязаны предоставить жилье. Об этом «Звезде» сообщил вице-президент АТОР (Ассоциация туроператоров России) Артур Мурадян.

Эксперт прокомментировал ситуацию с застрявшими из-за тайфуна в Китае туристами, чьи рейсы отменяют, а жилье не предоставляют.

«Туристы, которые приехали по линии туроператоров, могут обратиться к ним для решения вопросов по размещению», - заявил эксперт.

Тем, кто самостоятельно планировал путешествие, повезло меньше, сказал он. Туристам остается надеяться, что перевозчик выполнит международные нормы и предоставит жилье, так как задержка составила более шести часов.

«Вернувшись, они могут обратиться в суд за компенсацией как морального вреда, так и фактически понесенных затрат в связи с задержкой рейса», - рассказал Мурадян.

Вице-президент АТОР предупредил, что тайфун признается форс-мажором, поэтому взыскать штрафы и неустойки не получится.

«Туроператоры предложили части туристов воспользоваться альтернативными маршрутами, потому что пока задерживаются рейсы только национального перевозчика, остальные не испытывают сложностей», - заключил он.

Ранее туристы, которые не могут вылететь из Китая из-за тайфуна «Яги», рассказали о своем положении и пожаловались на отсутствие жилья и понимания, когда они вернутся домой.