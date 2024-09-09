В Сербии образовалась «мини-Россия»

В Сербию после начала конфликта на Украине переехали десятки тысяч россиян, создав в стране своеобразную «мини-Россию».

По данным МВД Сербии, с февраля 2022 года по середину 2023 года более 30 тыс. россиян зарегистрировались для временного проживания в стране. Это значительно больше, чем в предыдущие периоды, пишет агентство Reuters.

Отмечается, что в Белграде появились клубы, детские сады и медицинские учреждения, принадлежащие россиянам. Российские музыканты и артисты выступают в местных клубах и галереях. Многие россияне предпочитают держаться вместе и не стремятся интегрироваться в сербское общество.

«Призыв русской культуры слишком силен для российских эмигрантов в первом поколении, чтобы они даже хотели вписаться в общество, в котором они оказались, независимо от того, сербское оно или западное», – считает белградский политолог Александр Джокич.

Ранее сообщалось, что в Финляндии заявили об очереди из сотен ждущих убежища россиян. На рассмотрении находятся 1,1 тыс. заявлений от граждан России, при этом 400 из них – от женщин.