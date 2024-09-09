Российская блогер @nastyatyman поделилась неожиданным способом совершить поездку из России в Китай. По ее словам, из города Благовещенск, расположенного на границе с Поднебесной, можно отправиться в соседнюю страну на речном теплоходе.

Как рассказала Анастасия, из Благовещенска в китайский город Хейхе ежедневно совершается сразу четыре рейса. Время в пути занимает всего 10 минут, так как переправа осуществляется через реку Амур, которая служит естественной границей между странами. Стоимость такого необычного путешествия составляет всего 1000 рублей.

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Однако, несмотря на простоту и доступность этого маршрута, для поездки по нему необходимо иметь при себе действующий загранпаспорт и визу в Китай. Без этих документов пересечь границу не получится.