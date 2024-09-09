Туроператоры назвали альтернативу отдыху на Бали

Поиск альтернатив популярному Бали продолжается, и на этот раз в центре внимания туристов и блогеров оказался индонезийский архипелаг Раджа Ампат. Об этом сообщает портал «Турпром».

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Раджа Ампат — это настоящее сокровище, состоящее из 1500 островов, коралловых рифов и лагун, окружающих четыре главных острова: Вайгео, Батанта, Салавати и Мисул. Это место привлекает путешественников своими бирюзовыми лагунами, белоснежными пляжами и невероятным подводным миром.

Однако, несмотря на райские пейзажи, Раджа Ампат — это направление для любителей уединенного отдыха, готовых пожертвовать комфортом ради первозданной красоты. Туристическая инфраструктура здесь развита слабо: отсутствуют привычные удобства, такие как водопровод, стабильное электричество и интернет. Туристам, привыкшим к комфорту, предстоит адаптироваться к жизни в условиях тропического климата без прохладительных напитков, вентиляторов и кондиционеров.

Добраться до Раджа Ампат — это тоже своеобразное приключение. Путешественникам предстоит сначала совершить перелет из Джакарты в Соронг, а затем продолжить путь на пароме и местной лодке до заветной цели.