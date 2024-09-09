Путешествующий из Великобритании в Индию байкер доехал до Екатеринбурга

Индийский байкер Ашиш Шарма, путешествующий на мотоцикле из Великобритании на свою родину, добрался до Екатеринбурга, передает ЕАН. По информации издания, мотолюбителя заметили в центре уральской столицы.

Путь Шарма начался в прошлом году и не должен был проходить через Россию, но планы байкера претерпели изменения.

Пришлось сделать заметный крюк — обход Западного Казахстана в пользу России, в первую очередь чтобы избежать жары. Я боялся, что поломка мотоцикла в 40-градусную жару может стать для меня фатальной, — подчеркнул мотоциклист.

Он добавил, что в дороге ему часто оказывали помощь незнакомые люди.

Шарма признался, что плохо подготовился к поездке, купив недорогой мотоцикл и не получив нужные визы. В 2023 году байкер оставил свой транспорт в Казахстане, так и не закончив путешествие, а летом этого года продолжил свой маршрут, который проходил через Норвегию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Польшу, Чехию, Турцию, Азербайджан, Казахстан и другие страны. Недавно дорога привела мотоциклиста в Екатеринбург, где он встретился с участниками местного мотосообщества, которые подарили Шарма шлем.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что сэкономить деньги на новогоднем отдыхе поможет раннее бронирование, продуманная логистика и грамотное размещение. По его словам, можно также отправиться в путешествие на пару дней раньше или позже.