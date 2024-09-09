Путешественник сравнил бытовые расходы в Дубае и Владивостоке

Бытовые расходы в Дубае и Владивостоке сравнили
Живя в Дубае, в среднем приходится тратить меньше, чем во Владивостоке. Такими наблюдениями поделился приморский путешественник Максим Филиппеня, преодолевший 16 тысяч километров от Владивостока до Дубая на автомобиле. Его цитирует агентство VladNews.
В целом бытовые расходы, как убедился россиянин, в Дубае не так велики.
«Там жить дешевле, чем во Владивостоке (...) килограмм креветок свежевыловленных стоит 400 рублей на наши деньги. Дело в том, добавил он, что расценки в городе меняются в зависимости от района, и местное население не закупается в туристических местах»
Как выяснил россиянин, дорогая недвижимость, которой славится Дубай, — лишь миф. На самом деле цены на жилые объекты снижаются при удалении от моря. Такую тенденцию на рынке жилья в Объединенных Арабских Эмиратах он объяснил характером местных жителей.
«Просто в Арабских Эмиратах все очень ленивые, и поэтому даже, когда они покупают недвижимость, они хотят жить прям на берегу, чтобы вообще никуда не ездить — просто вышел и пошел купаться», — рассказал путешественник.
Филиппеня сравнил и ставки аренды в разных районах Дубая.
«Если вы хотите просто "понтоваться", то да, тогда welcome to Dubai Marina. А если вы хотите просто жить, то нужно отъехать буквально на 100 километров от Дубая, учитывая, что там скоростной режим 140 километров в час. Грубо говоря, вы отъедете на 40 минут от той же Дубай Марины и сможете снять квартиру уже за 30 000 рублей, и за 40, и за 50», — рассказал он.