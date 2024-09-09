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Бытовые расходы в Дубае и Владивостоке сравнили

Живя в Дубае, в среднем приходится тратить меньше, чем во Владивостоке. Такими наблюдениями поделился приморский путешественник Максим Филиппеня, преодолевший 16 тысяч километров от Владивостока до Дубая на автомобиле. Его цитирует агентство VladNews.

Путешественник сравнил бытовые расходы в Дубае и Владивостоке
© Lenta.ru

В целом бытовые расходы, как убедился россиянин, в Дубае не так велики.

«Там жить дешевле, чем во Владивостоке (...) килограмм креветок свежевыловленных стоит 400 рублей на наши деньги. Дело в том, добавил он, что расценки в городе меняются в зависимости от района, и местное население не закупается в туристических местах»

Как выяснил россиянин, дорогая недвижимость, которой славится Дубай, — лишь миф. На самом деле цены на жилые объекты снижаются при удалении от моря. Такую тенденцию на рынке жилья в Объединенных Арабских Эмиратах он объяснил характером местных жителей.

«Просто в Арабских Эмиратах все очень ленивые, и поэтому даже, когда они покупают недвижимость, они хотят жить прям на берегу, чтобы вообще никуда не ездить — просто вышел и пошел купаться», — рассказал путешественник.

Филиппеня сравнил и ставки аренды в разных районах Дубая.

«Если вы хотите просто "понтоваться", то да, тогда welcome to Dubai Marina. А если вы хотите просто жить, то нужно отъехать буквально на 100 километров от Дубая, учитывая, что там скоростной режим 140 километров в час. Грубо говоря, вы отъедете на 40 минут от той же Дубай Марины и сможете снять квартиру уже за 30 000 рублей, и за 40, и за 50», — рассказал он.

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