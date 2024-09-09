Путешественник сравнил бытовые расходы в Дубае и Владивостоке

Живя в Дубае, в среднем приходится тратить меньше, чем во Владивостоке. Такими наблюдениями поделился приморский путешественник Максим Филиппеня, преодолевший 16 тысяч километров от Владивостока до Дубая на автомобиле. Его цитирует агентство VladNews.

© Lenta.ru

В целом бытовые расходы, как убедился россиянин, в Дубае не так велики.

«Там жить дешевле, чем во Владивостоке (...) килограмм креветок свежевыловленных стоит 400 рублей на наши деньги. Дело в том, добавил он, что расценки в городе меняются в зависимости от района, и местное население не закупается в туристических местах»

Как выяснил россиянин, дорогая недвижимость, которой славится Дубай, — лишь миф. На самом деле цены на жилые объекты снижаются при удалении от моря. Такую тенденцию на рынке жилья в Объединенных Арабских Эмиратах он объяснил характером местных жителей.

«Просто в Арабских Эмиратах все очень ленивые, и поэтому даже, когда они покупают недвижимость, они хотят жить прям на берегу, чтобы вообще никуда не ездить — просто вышел и пошел купаться», — рассказал путешественник.

Филиппеня сравнил и ставки аренды в разных районах Дубая.