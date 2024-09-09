Россия заняла третье место по турпотоку на Кубу в текущем году

Сейчас на Остров Свободы летают три авиакомпании: Conviasa раз в две недели в Гавану, Nordwind два раза в неделю в Варадеро и раз в 10 дней на Кайо-Коко, «Россия» дважды в неделю в Варадеро.

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По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), россияне заняли третье место среди иностранных туристов, посещающих Кубу, уступив лишь канадцам и кубинцам, проживающим за границей. Эта тенденция отражает растущий интерес россиян к острову свободы, где они могут насладиться качественным отдыхом, не нуждаясь в визе и имея возможность использовать карты "Мир" без ограничений.

В августе 2024 года количество российских туристов на Кубе уже превысило 150 000, а посольство Кубы в России прогнозирует, что к концу года этот показатель достигнет 200 000. Дальнейшему росту туристического потока способствуют увеличение количества авиарейсов.

В настоящее время три российские авиакомпании осуществляют прямые рейсы на Кубу:

Conviasa летает в Гавану раз в две недели.

Nordwind предлагает два рейса в неделю в Варадеро и один раз в 10 дней на Кайо-Коко.

Авиакомпания "Россия" выполняет два рейса в неделю в Варадеро.

В ближайшее время ожидается увеличение количества рейсов, в том числе, возобновление полетов "России" в Гавану с еженедельной частотой. Советник по туризму посольства Кубы Кристина Леон отмечает: "Мы уверены, что количество путешественников продолжит расти и в следующем году".

Привлекательность Кубы для россиян объясняется несколькими факторами:

Безвизовый режим: россиянам не требуется виза для посещения Кубы.

Доступные цены: цены на отдых на Кубе достаточно демократичны.

Разнообразие развлечений: Куба предлагает множество вариантов отдыха – от пляжного до культурного, от активного до спокойного.

Теплый прием: гостеприимство и дружелюбность кубинцев известны во всем мире.

Возможность использования карт "Мир": это особенно актуально для россиян, имеющих сложности с использованием других платежных систем.

Куба стала круглогодичным направлением для российских туристов. Даже в зимний период, когда европейские курорты уже закрыты, на Кубе царит летняя атмосфера.

В целом, можно заключить, что перспективы российского туризма на Кубе очень позитивные. Увеличение количества авиарейсов, привлекательность Кубы для россиян и растущий интерес к острову свободы создают все условия для дальнейшего роста туристического потока из России.

Ранее мы писали, что Куба готова поставлять России мрамор, гранит и отделочные материалы. Предложение поступило от кубинской стороны.