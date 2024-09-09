Турция и Болгария пожаловались на нехватку российских туристов

Из-за почти полного отсутствия российских туристов в Болгарии и Турции летний туристический сезон стал одним из худших. На курортах все труднее найти россиян, которые до украинского кризиса массово отдыхали в стране.

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Туристический сектор Болгарии и Турции, традиционно привлекавший российских путешественников, переживает не лучшие времена. Отсутствие российских туристов, составлявших значительную долю гостей, создает серьезные проблемы для местного бизнеса и экономики. Ситуация усугубляется даже продажей недвижимости в этих странах, что свидетельствует о глубокой обеспокоенности владельцев.

По словам депутата Болгарской социалистической партии Ивана Петкова, нынешний туристический сезон является одним из худших за последние годы. Отсутствие российских туристов, которые составляли около трети всех отдыхающих на болгарском побережье, ощущается особенно остро. Отели, рестораны, магазины и другие туристические объекты испытывают серьезные финансовые трудности.

Ситуация в Турции не менее тревожная. Текущий сезон признан худшим даже по сравнению с периодом пандемии, что говорит о крайне тяжелом положении. Многие предприниматели жалуются на невозможность вести бизнес в прежнем режиме. Нехватка туристов из России, которые составляли значительную часть гостей Турции, привела к резкому сокращению доходов и угрожает стабильности многих предприятий.

Ранее мы писали, что по словам генерального директора турагентства «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, российским туристам придется подождать снижения цен в Турции.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали минимальный бюджет для отдыха всей семьей в Сочи.