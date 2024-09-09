Греция защитит Миконос и Санторини от наплыва туристов

Греческие власти введут специальный сбор в размере €20 для пассажиров круизных лайнеров, прибывающих на популярные острова Миконос и Санторини в летний период. Это необходимо для регулирования туристического потока на данных направлениях, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

"У Греции нет структурной проблемы чрезмерного туризма <...> Некоторые из направлений имеют значительные проблемы в определенные недели или месяцы года, и нам нужно с ними справиться. Круизное судоходство отягощает Санторини и Миконос, и именно поэтому мы принимаем меры", - приводит слова главы правительства газета "Катимерини".

По словам премьера, часть доходов от курортного сбора на круизное судоходство будет передана в бюджет муниципалитетов для инвестиций в местную инфраструктуру. Кроме того, власти намерены ограничить количество круизных судов, которые смогут единовременно прибывать в гавани островов. На Миконосе и Санторини также усилят контроль за охраной окружающей среды и будут бороться с нехваткой пресной воды.

Острова Санторини и Миконос в Эгейском море являются популярными туристическими направлениями. При небольшом количестве местных жителей (суммарно несколько десятков тысяч человек) их посещают сотни тыс. туристов ежегодно.