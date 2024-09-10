РЖД вернет россиянам направление Россия — Китай

РЖД объявила о планах возобновить прямое пассажирское сообщение между Россией и Китаем после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19.

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Железнодорожное сообщение было приостановлено в 2020 году в рамках ограничений, связанных с закрытием границ. Теперь компания ведет активные переговоры и подготовительные работы, чтобы восстановить этот маршрут.

Интерес к возобновлению перевозок проявляется с обеих сторон — как с российской, так и китайской.

Особенно заинтересованы власти Забайкальского края, которые отмечают перегруженность автомобильных пунктов пропуска между странами, что делает железнодорожное сообщение более важным для улучшения транспортной ситуации.

Также стоит отметить, что в июле 2024 года РЖД внедрила новую услугу, позволяющую пассажирам оформлять пересадки внутри одного поезда при отсутствии билетов на полный маршрут.