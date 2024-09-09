Массовых отмен туров на остров Хайнань не наблюдается

Массовых аннуляций туров на остров Хайнань из-за тайфуна «Яги» не зафиксировано, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Туристы пока массово не аннулируют туры на остров Хайнань из-за тайфуна», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что российские туристы застряли на китайском острове Хайнань из-за супертайфуна «Яги», который произошел 6 сентября. Он повредил инфраструктуру города Хайкоу, и туристы не могут вылететь домой или заселиться в отели.