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АТОР: Массовых аннуляций туров на остров Хайнань из-за тайфуна не наблюдается

Массовых аннуляций туров на остров Хайнань из-за тайфуна «Яги» не зафиксировано, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Массовых отмен туров на остров Хайнань не наблюдается
© РИА Новости
«Туристы пока массово не аннулируют туры на остров Хайнань из-за тайфуна», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что российские туристы застряли на китайском острове Хайнань из-за супертайфуна «Яги», который произошел 6 сентября. Он повредил инфраструктуру города Хайкоу, и туристы не могут вылететь домой или заселиться в отели.

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Ассоциация туроператоров России